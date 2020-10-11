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Haber Giriş: 11.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fazla balık sonları oldu

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Fazla balık sonları oldu
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Samatya sahili açıklarında dün sabaha karşı içinde 13 kişinin olduğu Kumsal-55 adlı balıkçı teknesi alabora oldu. 2 kişi hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarıldı. Teknenin kaptanı Ufuk Yar, “Balıklar fazla geldi. Dengesizlik oldu. Bir anda alabora olduk” dedi.

İstanbul Fatih Samatya sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi saat 04.30 sıralarında alabora oldu. Kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri arama kurtarma çalışmaları için olay yerine gitti. Batan teknede bulunan 13 personelden 11’i kurtarılırken, iki çocuk babası Nedim Aktaş (46) ile iki çocuk babası Hasan Candan’ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Ekiplerden öğrenilen bilgiye göre 13 metrelik gırgır teknesinin içerisinde 40 kasa istavrit bulunuyordu. Balıkçılar son olarak denize bir ağ daha attı. İddiaya göre bu ağ çekilirken tekne alabora oldu.

Tekne kaptanı Ufuk Yar yaptığı açıklamada “Hepimiz olay anında aynı yerdeydik. Balık çıkarken bir anda alabora oldu. Balıklar fazla geldi. Dengesizlik oldu. Mürettebat sayısı fazla değildi. Hepimiz teknenin altında kaldık. Yarım saat suda bekledik” dedi.

Fazla balık sonları oldu

Hasan Candan
Fazla balık sonları oldu

Nedim Aktaş

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