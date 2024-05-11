Fazilet Apartmanı’nda fırıncıyı suçladılar

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Kahramanmaraş’ta 2 bloklu Fazilet Apartmanı’nın A bloku, 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkıldı. Binada yaşayanların 19’u hayatını kaybederken, 20 kişi enkazdan yaralı çıkarıldı. Zemin katta fırının usulsüz tadilatlar yaptığı iddiasıyla bina sakinlerinin şikâyeti üzerine Kahramanmaraş Belediyesi’nin 2013’te fırını mühürlediği, aynı yıl binada oturanlara can güvenlikleri olmadığı binayı boşaltmaları için yazı gönderdiği belirlendi. Fırın işletmecileri Akın Yağcı (78) ve eşi Ferihan Yağcı (78) hakkında gözaltı kararı verildi ancak adreslerinde bulunamadı. Çift hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Binanın müteahhidi Mahmut Oktay Hartavi (63) ile fırının işletmecileri Yağcı çifti hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında başka suçtan tutuklu olan Mahmut Oktay Hartavi, usulsüz tadilat nedeniyle fırıncıyı suçladı. Binada anne ve babasını kaybeden Mehmet Kaan Çimen, “Arka tarafı kırıp kapı ve pencereler açtırdı. Herkes ‘Deprem olursa bu apartman yıkılacak’ derlerdi” diye konuştu. Duruşma 24 Ekim’e ertelendi. m Ömer KOÇ / DHA