Fazıl Hüsnü Dağlarca Kimdir? Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Fazıl Hüsnü Dağlarca edebiyata katkısı olmuş en kıymetli şahsiyetler arasında gösteriliyor.

Fazıl Hüsnü Dağlarca Kimdir?

1914 yılında doğmuş Türk şairdir. Hasan Hüsnü Bey'in oğludur. Pek çok eseri bulunan Fazıl Hüsnü Dağlarca Türk Edebiyatı'nda önemli bir yer edinmeyi başarmıştır.

Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Kısaca Hayatı

26 Ağustos 1914 yılında Dünya'ya gelen Fazıl Hüsnü Dağlarca İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine farklı şehirlerde sürdürmüştür. İlkokul eğitimini Konya, Kayseri ve Kozan'da tamamlamıştır. Ortaokul eğitimini ise Mersin'de tamamlamıştır. Fazıl Hüsnü Dağlarca Lise eğitimi için Kuleli askeri lisesini bitirmiştir. Bu okuldan 1993 yılında mezun olmuştur. Babası süvari yarbayı olduğundan dolayı eğitimini askeri lisede tamamlamıştır. Şiir ile genç yaşlarda tanıştı. Pek çok ünlü dergilerde şiir yazmaya başladı. Yazmış olduğu şiirler bu dergilerde yayınlanmıştır. Bir süre askeri görevini farklı şehirlere giderek tamamladı. Piyade subay olarak askerliğini yapmıştır. Türk silahlı kuvvetlerinde yaklaşık 15 yıl hizmet yapmıştır. Daha sonra hizmetini doldurunca 1950 yılında ordudan ayrılmıştır.

Askerlikten ayrıldıktan sonra çalışma bakanlığında müfettiş olarak görev aldı. Bu esnada yazmış olduğu Asu adlı eser ile şiir ödülü de kazanmıştır. Çalışma bakanlığı görevini yaklaşık olarak 8 yıl sürdürdükten sonra 1960 yılında görevinden ayrıldı. İstanbul'a yerleşen Fazıl Hüsnü Dağlarca Aksaray'da bir kitap evi açtı. Kitap evini açtıktan sonra dergi çıkarmaya karar verdi. Türkçe adlı dergisini yayınladı ve aylık olarak bu dergiyi yayınlamaya başladı. Amerika'da milletler arası şiir forumunda ise Fazıl Hüsnü Dağlarca en iyi Türk şair seçilmiştir. Fazıl Hüsnü Dağlarca bir dönem Türk Dil Kurumu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Fazıl Hüsnü Dağlarca yaşamı boyunca hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere toplam 11 ödül kazanmıştır. Türk Edebiyatı'nın en başarılı şairleri arasında gösterilmiştir. Fazıl Hüsnü Dağlarca 15 Ekim 2008 yılında İstanbul'da 94 yaşında vefat etmiştir.

Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Eserleri (Kitapları)

- Çocuk ve Allah

- Genç

- Çocuk ve Allah: Şiirler

- Asü ( Ödül kazanan eserlerindendir. )

- Haydi

- Seçme Şiirler

- Yaramaz Sözcükler

- Dildeki Bilgisayar

- Batı Acısı

- Taş Devri

- Kuş Ayak

- Bütün Şiirleri

- Bağımsızlık Savaşı

- Yeryüzü Çocukları

- Oyun Okulu

- Dağ Uykusu

- İçimdeki Şiir Hayvanı

- Dört Kanatlı Kuş

- Arkaüstü uçsuz bucak yaşama

- Defense Against The Night

- The Bird and I

- Güneşi Doğduran

- Yasamalarda

- Su Yıkamak

- İçeri Sait Faik

- Uç Şehitler Destanı

- Beacon

- Arkası Siz

- Dün Geceki

- Orda Karanlık Olurum ( Yazmış olduğu son eserdir. )

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk Eylemde 10 Kasımda

- Aylam

- Çanakkale Destanı

- Yapıtlarımla Konuşmalar

Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Sözleri

" Haydi miskin vücudum, gidelim. "

" 'Susmak isterim, susmak istersiniz, bütün geceye karşı. ''

Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Şiirleri

- Ağır Hasta

- Mustafa Kemal'in Kağnısı

- Beklesem

- Akdeniz Şiirleri

- Deli Kuşun Öttüğü

- Korku

- Yalnızlığım

- Çakırın Destanından

- Çanakkale'de Ölüm