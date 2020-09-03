Fatma AKSU / İSTANBUL
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Faytondan belediye kadrosuna... Onlar artık zabıta
Adalar’daki fayton zulmünden kurtarılan atlar, aldıkları eğitimin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez kurduğu ‘atlı zabıta’ ekiplerine katıldı.
Kuruluşunun 194. yıldönümünü kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim’de görev yapacak atlı zabıta ekibi kurdu. Ekipteki atlar da Adalar’da fayton zulmünden kurtarılan hayvanların arasından seçildi.
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