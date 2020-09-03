MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFaytondan belediye kadrosuna... Onlar artık zabıta
GeriGündem Faytondan belediye kadrosuna... Onlar artık zabıta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 03.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Faytondan belediye kadrosuna... Onlar artık zabıta

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Faytondan belediye kadrosuna... Onlar artık zabıta
Abone Olgoogle-news

Adalar’daki fayton zulmünden kurtarılan atlar, aldıkları eğitimin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez kurduğu ‘atlı zabıta’ ekiplerine katıldı.

Kuruluşunun 194. yıldönümünü kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim’de görev yapacak atlı zabıta ekibi kurdu. Ekipteki atlar da Adalar’da fayton zulmünden kurtarılan hayvanların arasından seçildi.

False
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle