Fayton Meydanı yayaların olacak

İki kademeli yarışmanın ilk kademesi Büyükada’daki Fayton Meydanı için yapılacak. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Çakır, meydana kimlik kazandıracak fikirlerin günün şartlarına göre değerlendirileceğini belirtti. Çakır, faytonlardan arındırılan meydanın tamamen yayalara özel tasarlanacağını söyledi ve “Elektrikli araçların da orada yeri yok” dedi. Yarışmanın ilk kademesi pazartesi günü başlıyor. İkinci kademeye geçen yarışmacılara bildirim 28 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Son teslim tarihi 22 Haziran olarak belirlenen projeler, jüri tarafından 3 Temmuz 2021’de değerlendirilecek. Birinci kademeyi geçen 10 projenin her birine 5’er bin lira ödeme yapılacak. Yarışmada birinci seçilen projeye 60 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncüye 40 bin lira ödenecek.

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