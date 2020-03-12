Fayton gitti akülü bitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Adalar’daki akülü araçlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan fosil yakıtlı araçların kullanımına da yasak getirdi. 6 Şubat’ta toplanan UKOME kararına göre, tam teşekküllü hastane onaylı heyet raporu ile alınan akülü araçlar haricindeki bireysel akülü araçlar 30 Haziran 2020 tarihinden itibaren Adalar’da trafiğe çıkamayacak. Adalar’da akülü araç sahiplerinin engellilere yönelik heyet raporunu haziran ayına kadar yenilenmesi isteniyor. Yenilemeyenler ruhsat hakkını kaybedecek. Ayrıca kamu kuruluşlarında bulunan fosil yakıtlı araçların da 1 Ocak 2021 tarihine kadar elektrikli araçlarla dönüşümü yapılmasına karar verildi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü raporu doğrultusunda, “Koruma Bölge Kurulu kararlarında sıkça telaffuz edilen ‘Adalar İlçesindeki bütün yolların yaya yolu olarak ilan edilmesi’ ve fosil yakıtlı taşıtlardan arındırılması konusunu’ karar altına alan UKOME, ulaşım güzergâh uzunlukları ve elektrikli araç sayılarını şöyle belirledi:

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KULLANILACAK

Büyükada’da 9 kilometre uzunluğunda toplu ulaşım güzergâhında 40, Heybeliada’da 3 kilometrelik güzergah boyunca 10, Burgazada’da 3 kilometrelik güzergahta 5 ve Kınalı Ada’da 5 kilometrelik güzergahta 5 olmak üzere, adalarda toplam 60 elektrikli araç çalışacak. Ayrıca adalarda “Rekreatif Gezi Güzergâhı” olarak belirlenen toplam 14 kilometrelik güzergâhta, gezi amaçlı 30 elektrikli araç hizmete alınacak.

Toplu ulaşım amacıyla belirlenen güzergahlarda çalışacak araçlarda İstanbulkart kullanılabilecek.