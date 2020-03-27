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Haber Giriş: 27.03.2020 - 13:52,Son Güncelleme:/

Fayda Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

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Fayda Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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Fayda kelimesi dilimizde birçok yerde kullanılmaktadır. Fayda kelimesinin anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Bunun yanında dilimizde yer alan kelimelerin eş anlamları da bulunmaktadır. Fayda kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, fayda ne demek? Fayda kelimesi eş anlamlısı nedir? Sizler için bu konuyu derledik.

Fayda eş anlamlısı bulunmaktadır. Fayda kelimesinin eş anlamlısı yarar kelimesidir. Dilimizde yer alan kelimelerin anlamları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Fayda kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre anlamı aşağıda belirtilmiştir:

 - Yarar, fâide, çare, çare olmak

 - Mal veya hizmetler kullanılarak gereksinimlerin karşılanması sırasında tüketicilerin duydukları haz.

 Fayda Eş Anlamlısı

 Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı ama anlamları aynı olan kelimelere denir. Fayda kelimesinin de eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Fayda kelimesinin eş anlamlı kelimesi yarardır. Yarar kelimesi ile fayda kelimesi cümle içerisinde aynı anlamı taşımaktadır.

 Fayda Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Fayda kelimesinin eş anlamlısı yarar kelimesidir. Cümle içerisinde kullanılan fayda kelimesi yerine aynı anlamı taşıması sebebiyle yarar kelimesi de kullanılabilir. Bunun dışında eş anlamlı kelimesinin diğer bir anlamı da anlamdaş veya yakın anlamdır.

 

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