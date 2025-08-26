Fay hattı ilerliyor! Tedirgin eden uyarı: Yeni depremler gelişebilir

Haberin Devamı

Kendi yaşadığı bölge olan Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşanan binlerce artçı sarsıntıyı değerlendiren Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, deprem aktivitesinin doğuya doğru kaymakta olduğunu söyleyerek Gelenbe Fayı'nın da küçük ölçekte depremler üretmeye başladığını söyledi.

"DEPREM AKTİVİTESİ DOĞUYA DOĞRU İLERLEDİ"

Aykan, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. 4 ve 5.1 büyüklüklerinde artçı depremlerin olması normal. Daha çok deprem fırtınasına benziyor. Bu büyüklüklerde depremler, uzun bir süre daha devam edecektir. Depremler, Sındırgı Fayı'nın olduğu bir bölgede devam ediyor. Sındırgı Fayı'nın batı kısmında, kuzey güney doğrultulu, Gelenbe Fayı var. Gelenbe Fayı'nda 2019'da kuzey ucunda 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti ve uzun süre artçılar devam etmişti. Şu anki deprem aktivitesinin doğuya doğru ilerlemiş olduğunu görüyoruz. Belli zamanlarda bir deprem fırtınası şeklinde gelişiyor. Depremlerin hemen yakınındaki faya transferi sonucunda, Gelenbe Fayı'nda da küçük ölçekte depremler meydana geliyor. Depremlerin transferi devam ederse Balıkesir'de yeni depremler gelişebilir" ifadelerine yer verdi.

"BİNANIZI KONTROL ETTİRİN"

Aykan, bölgedeki binaların kontrol edilmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sındırgı'da uzun bir süre depremler devam edecektir. Dolayısıyla 4 büyüklüğünün üzerindeki depremlerde, hasar gören binaların, yapısal hasarların kontrol edilmesi gerekmektedir. Genellikle bu tür deprem fırtınaları büyük bir yıkıma yol açmaz, fakat depremler uzun bir süre devam edebilir, bu yüzden evlerde oluşan yapısal hasarların kontrol ettirilmesi gerekir. Vatandaşlarımızın bu yönde önlem almaları ve artçı sarsıntılara karşı bilinçli olmaları ve dikkatli olmaları gerekir."