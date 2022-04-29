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Faturayı ödedi elektriği açıldı

#Kemal Kılıçdaroğlu#Elektrik#Fatura
Faturayı ödedi elektriği açıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin kesilen elektriği, faturasını ödemesinin ardından dün sabah açıldı. Faturalarını ödeyemedikleri için elektriği kesilen ailelerin durumuna dikkat çekmek için 3 aylık faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği bir hafta önce kesilmişti.

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Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesildiğini sosyal medya hesabından yaptığı, “Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir” paylaşımıyla duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu, elektrik borcu ile birlikte 28.67 TL’lik açma-kapama bedelini de ödedi.

ŞEHİTLERİN AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit düşen askerlerin aileleriyle görüştü. Sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz, Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan ve Sözleşmeli Veteriner Er Fırat Canlı ile Şırnak’ta şehit düşen Sözleşmeli Er Mustafa Şenyurt’un ailelerini telefonla arayan Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletti.

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CHP’DEN YANIT: BAHÇELİ ÜZERİNE ALINMASIN

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan, “Kavgada kaybeder çünkü kavga tecrübesi yok” sözlerine basın toplantısında yanıt verdi: “CHP, Kuvayı Milliye’den beri bu vatana, al bayrağa göz dikenlerle kavga etmiştir. Genel Başkanımız, vatanı satanlara karşı kavga vereceğim dedi. Bahçeli’nin üzerine alınmasına gerek yok. (DEVA Partisi seçim konusu) Seçimin oy pusulasında Millet İttifakı’nın sütunundaki parti sayısı artabilir. Babacan’ın söylediği de bu. Masada sorun yok.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Elektrik#Fatura

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