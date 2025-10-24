×
Faturaları ödemeyen kiracı yandı

Güncelleme Tarihi:

Özge EĞRİKAR
Ekim 24, 2025 07:00

YALOVA’da yaşayan bir kişi, iddiaya göre kira borcu, elektrik ve su bedellerini ödemediği gerekçesiyle kiracısı hakkında 314 bin 437 liralık icra takibi başlattı.

172 bin liralık kira borcunu ödeyen kiracı, evin elektrik ve su faturalarına ilişkin diğer borçlarını ise ödemedi. Ev sahibi de kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, kiracısı hakkında ‘tahliye’ davası açtı. İcra Hukuk Mahkemesi, ev sahibinin açtığı davayı, ev sahibine kira alacağının ödendiği, yan giderlerin ödenmemesinden dolayı da kiracının tahliye edilemeyeceğini belirterek reddetti. Karara itiraz eden ev sahibi, yerel mahkemenin kararının yerinde olmadığı gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak tahliye talebinin kabulünü istedi. İstinaf Mahkemesi de ev sahibinin bu talebini reddetti.

TAHLİYE KARARI

İstinaf Mahkemesi’nin ret kararına da itiraz eden ev sahibi, dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Talebi değerlendiren Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ev sahibinin itirazında haklı olduğunu belirterek, elektrik ve su borcunu ödemeyen kiracıların tahliyesine karar verdi.

TAHLİYE ETME HAKKI DOĞDU

Avukat Dilek Yüksel, “Artık net bir şekilde ifade edebiliriz ki kiracı ‘Ben nasılsa kiramı ödedim, faturaları ödemezsem ev sahibi beni tahliye edemez’ diyemez. Ev sahibi faturalarını ödemeyen kiracıyı tahliye etme hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

