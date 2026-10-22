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Fatura öfkesiyle bayiyi bastı: Hamile çalışanı bankaya kadar kovalayıp ağır yaraladı

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#Hamile Çalışan#GSM Bayisi#Bursa Saldırgan
Fatura öfkesiyle bayiyi bastı: Hamile çalışanı bankaya kadar kovalayıp ağır yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 17:06

Bursa Gemlik'te cezaevinden 2 hafta önce tahliye olan Murat U., tartıştığı hamile GSM çalışanı Berna A.'yı tahrayla ağır yaraladı. Yaralı kadının can havliyle yakındaki bankaya sığınmaya çalıştığı saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. GSM bayisine gelen Murat U., cep telefonu faturasının yüksek geldiğini söyleyip, burada görevli Berna A.’ya yanındaki tahra ile saldırdı.

Fatura öfkesiyle bayiyi bastı: Hamile çalışanı bankaya kadar kovalayıp ağır yaraladı

Başına ve boynuna aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Berna A., mağazadan koşarak çıkıp yakındaki bir banka şubesine sığınmak istedi. Ancak Murat U., peşinden gittiği Berna A.’yı bu kez de sırtından yaraladı.

Fatura öfkesiyle bayiyi bastı: Hamile çalışanı bankaya kadar kovalayıp ağır yaraladı

Berna A. banka görevlileri tarafından içeri alınırken, ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 14 haftalık hamile ve 4 yaşında bir kızı olduğu belirtilen Berna A., sağlık ekiplerinin bankadaki müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başından deri parçasının koptuğu, boynuna ve sırtına aldığı derin kesiyle ağır yaralandığı öğrenilen Berna A., buradaki müdahalesinin ardından da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Fatura öfkesiyle bayiyi bastı: Hamile çalışanı bankaya kadar kovalayıp ağır yaraladı

2 HAFTA ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Şüpheli Murat U., olay yerinden kaçmak isterken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 2 hafta önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Hamile Çalışan#GSM Bayisi#Bursa Saldırgan

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