‘Fatura isyanı ifade özgürlüğü’

“Siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz, neye göre, kime göre? Bir ay boyunca aralıksız yaktığımda bu fatura gelmedi be. Kansızlık yapmayın. Korona öldürmüyor, siz mi öldürmeye çalışıyorsunuz? Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın, bu yaptığınız haksız faturalar” şeklinde bir tweet attı. İGDAŞ, avukatı Elif Keskinoğlu aracılığı ile 5 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, bu tweet’i atan kişinin gerçek kimliğinin tespit edilerek hakkında ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlamaları ile dava açılmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Çerkez ise 11 Mayıs’ta İGDAŞ’ın bu şikâyetine takipsizlik kararı vererek dava açılmasına gerek görmedi. Kararında, atılan tweet’in ‘memnuniyetsizlik’, ‘serzeniş’ ve ‘şikâyet’ içerdiğini, kişinin ifade özgürlüğünü kullandığını belirtti.