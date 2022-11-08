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Fatura imzasıyla daireyi üzerine geçirdiler iddiası... Savcılık harekete geçti!

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#Yaşar Menda#Beşiktaş#Fatura
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 21:03

İstanbul Beşiktaş’ta yaşayan 84 yaşındaki Yaşar Menda'nın evini apartman yöneticisinin hileyle üzerine geçirdiği öne sürüldü. İddiaya göre, Menda'nın faturalarının ödenmesi için attığı imza evin satışı için kullanıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İddiaya göre; geçen sene Yaşar Menda'nın dairede beraber kaldığı kız kardeşi vefat etti. Vefatın ardından apartman yöneticisi ve ailesi harekete geçti. Yaşar Menda'nın 50 yıldır oturduğu daireyi alabilmek için planlarını devreye soktular. Önce ona güven verdiler, bakımını üstlendiler. Sonrasında tapuyu almak için planın ikinci aşamasına geçtiler.

FATURA DİLEKÇESİ İMZALADIĞINI SANIYORDU

Kanal D Haber’in ortaya çıkardığı olayda; iddiaya göre Menda'ya evdeki faturaların ödenmesi için dilekçe imzalatıldı. Yaşar Menda o imzayı sadece faturalar için attığını sanıyordu ancak imza evin satışı için kullanıldı.

Fatura imzasıyla daireyi üzerine geçirdiler iddiası... Savcılık harekete geçti

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SAVCILIK HAREKET GEÇTİ

Olayın ortaya çıkması sonrası savcılık harekete geçti. Şüpheliler gözaltına alındı.

MENDA'NIN AVUKATI: KENDİ İSTEĞİ OLMADAN SATILIYOR

Yaşar Menda'nın avukatı Kaan Çam yaptığı açıklamada, "Kendi isteği olmadan, kendi evi başka birine satılıyor. Tapu onun üzerinden alınıyor" dedi.

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#Yaşar Menda#Beşiktaş#Fatura

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