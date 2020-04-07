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ORDU (İHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:10,Son Güncelleme:/

Fatsa’da dev dalgalar karayoluna ulaştı

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Fatsa’da dev dalgalar karayoluna ulaştı
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 metreyi bulan dev dalgalar, kayalıkları aşıp karayoluna ulaştı.

Fatsa’da dev dalgalar karayoluna ulaştı
Karadeniz’de fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalar, sahil caddesi Balıkçı Barınağı mevkisinde kıyılara zarar verdi. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafede karayolu, dalgaların fırlattığı taşlarla kaplandı. Dalgalar nedeniyle yoldan geçen araçların zarar görmemesi için polis önlem aldı. Belediye görevlilerince yollar temizlenmeye çalışıldı. Dalgadan dolayı yolda su birikintisi meydana gelirken, kayalara çarparak yola sıçrayan dalganın 3-4 metre yükseldiği görüldü. Dalganın devam etmesi nedeniyle araç geçişleri kontrollü sağlandı.

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