Fatma'yı öldüren eşinden 'kaza' savunması

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Fatih Zeyrek Mahallesi'nde 24 Nisan 2022 tarihinde, evinde sırtüstü çıplak halde bulunan Fatma Narman'ın, silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Fatma Narman'ın kocası Yalçın Narman'ın kendisine ait dükkanda çalışan Ayşe G. mesajlaşmalarından, aralarında gönül ilişkisi olduğu, bu nedenle evliliğine son vermek istediği değerlendirmesi yapıldı.

İddianamede, olay yerinde dört mermi çekirdeği bulunmasına rağmen, Fatma Narman'ın vücudunda iki adet ateşli silah yarası olduğu, yaralanmaların da bitişik ateş mesafesinde olmaması nedeniyle bir başkası tarafından, kasten öldürüldüğü belirtildi. Olay yerinde Yalçın Narman ile eşi Fatma Narman dışında kimsenin olmadığı bildirilen iddianamede, sanığın evdeki çocuklarını aşağıya indirerek araç içerisine bıraktıktan sonra, tekrar eve çıktığı aktarıldı. Yalçın Narman'ın olay sonrası 112 ihbar hattını aradığı, Bahattin Narman'ın çocukları araç içine alıp bekleyerek ağabeyinin eşini öldürmesine yardım ettiği bildirildi. Yalçın Narman'ın 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Bahattin Narman'ın ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İlk duruşmada ifade veren Fatma Narman'ın annesi Şekra Genç, "O gün kızım beni aradı, 'Kocam benim üzerime kuma getiriyor, yeniden evleniyor' dedi. Ben de kuma getirsin kızım, yuvanı bozma dedim. 6 aylık çocuğu varken kızımı öldürdü' şeklinde ifade verdi.

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İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Yalçın Narman ile kardeşi olan tutuksuz sanık Bahattin Narman ile Fatma Narman'ın ailesi katıldı.

"OLAY KAZADIR"

Önceki celse susma hakkını kullanan sanık Yalçın Narman, savunma yaptı. Eşinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yalçın Narman, "Olay tamamen kazadır. Gayet mutluyduk. Eşimin ailesiyle daha önce ufak tefek tartışmalarımız olsa da kavgamız falan olmadı. Onu öldürmemi gerektirecek herhangi bir sebep yoktu. Olayın şokuyla hiçbir şey anlatamadım. Olay günü saat 11.30 sıralarında kardeşim Bahattin ile beraber evden ayrıldık. Birtakım işlerimiz vardı, daha sonra eşimin beni iki kez aradığını fark ettim. İftara gidecektik, arayıp, 'Sizi almaya geliyorum' dedim. Evde hazırlandığını ve beni beklediğini düşünüyordum, Yukarı gelmemi istedi. Arabayı çalışır vaziyette bırakarak yukarı çıktım. Elimdeki market poşetleriyle içeri geçtim, sonra da üzerimi değiştirmek için yatak odasına gittim. Eşimi ve bir sürü eşyayı görünce neden bu kadar çok eşya aldığını sordum. O da bana, 'Sana mı soracağım' dedi. İlk defa onu bu kadar sinirli görmüştüm. O sırada benim sürekli evde bulundurduğum silahı, çekmeceyi açarak buldu. Bana 'Ya seni ya kendimi öldüreceğim' dedi. Bunu söylerken silah patladı. Çocuklar da salonda çığlık attı. Sakinleştirmeye çalıştım. Silahı elinden almaya çalışırken, bu kez ikinci kez ateş aldı, bacağına isabet etti. Boğuşma devam ederken namludan tuttum, silah yine ateş aldı. Eşim yere yığıldı, hemen ambulansı aradım" diye konuştu.

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TIRNAKLARINDA YENGESİNİN DNA'SI BULUNDU

Adli Tıp Kurumu raporunda sanık Bahattin Narman'ın tırnaklarında Fatma Narman'a ait DNA bulunduğu tutanağa geçti. Sanık Bahattin Narman, "Polisle yukarı çıkarken Fatma yengeme dokunmuş olabilirim" dedi.

İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KADIN DİNLENDİ

Yalçın Narman ile gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ayşe G. de duruşmada tanık olarak dinlendi. Ayşe G. ifadesinde, "Yalçın'la aramızda ilişki olmadı. Fatma bana mesaj atarak, hakaret ediyordu. Eşiyle çalışmamı istemiyordu. Bu durumu Yalçın'a söyledim" dedi. Mahkeme başkanı tanık Ayşe G.'e, Yalçın Narman'a gönderdiği 'Fatma'nın inadına seninle konuşacağım' ve gece saatlerindeki 'Aşkım uyudun mu?' şeklindeki mesajlarını okudu. Ayşe G., "Arkadaşlarıma da 'Aşkım' diye hitap edebiliyorum, ona da söylemiş olabilirim. Normalde de söyleyebiliyoruz, tam hatırlamıyorum" dedi. Sanık Yalçın Narman ise Ayşe G.'yi iş yerinden tanıdığını, aralarında bir ilişki olmadığını ancak Fatma Narman'ın aşırı derecede kıskanç bir insan olduğunu öne sürdü.

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"ÖLENE KADAR HAPİSTE KALSIN"

Fatma Narman'ın ailesi, sanık Yalçın Narman'ın ölene kadar hapiste kalmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Avukatları ise tutuksuz sanık Bahattin Narman'ın delilleri kararttığını ve tutuklu olarak yargılanmasını talep etti.

POLİSLER TANIKLIK YAPACAK

Mahkeme heyeti, sanık Yalçın Narman'ın tutukluluk halinin devamına ve sanık Bahattin Narman'ın ise adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Heyet, olay yerinde bulunan polislerin sonraki celse tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.