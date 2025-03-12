Fatma’yı da koruyamadık

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İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak’ta dün 01.30 sıralarında, konuşmak için buluşan Fatma Kara (27) ile eski sevgilisi Olgun Gacar (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Olgun Gacar, Fatma Kara’nın başını defalarca acımasızca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Kara’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara’nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, Olgun Gacar’ı gözaltına aldı. Gacar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE DE DÖVMÜŞ

Olgun Gacar ’ın Fatma Kara’yı daha önce de dövdüğü, bu nedenle verilen uzaklaştırma kararının bittiği, ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi. Fatma Kara, memleketi Aydın’ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Köşk Alevi Kültür Derneği ve Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine Kara’nın ailesi ve yakınları katıldı. Kara’nın tabutu kadınlar tarafından taşındı. Kara’nın cenazesi Ovakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.