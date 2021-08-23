Fatma’nın çığlığı duyuldu

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Fatma Yasak, 3 yıl önce Alper Tasalı ile dünya evine girdi. Çift, Alper Tasalı’nın annesinin evinde yaşarken, ilk başlarda iyi giden evlilikleri, ilerleyen aylarda Alper Tasalı’nın gösterdiği şiddet nedeniyle kâbusa döndü. Fatma Yasak, babasının evine taşındı. Fatma Yasak, yaşadığı dehşet dolu bir yılı, sosyal medya hesabından paylaştı. Fatma Yasak, paylaşımlarında şunları anlattı:

1 YIL ÖNCE BIÇAKLI SALDIRI

“Bir gün evdeyken birden kapı çaldı ve dalgınlıkla kapıyı açtığımda kendisini karşımda gördüm. Elinde bir bıçak vardı ve bana saldırmaya başladı. 1 saat boyunca ölmemeye çabaladım o gün de öldüremedi beni. Ama son olmadı da. Bana ev tuttuğunu değiştiğini söyleyince inanmamam gerektiğini bile bile inandım. Kendi evimize çıktık ve ilk birkaç ay her şey güzel gibi gelirken sonrasında tekrardan gerçek yüzüyle bana geldi. ‘Bu leblebi neden dışarıda? İnternetim kesildi! Neden yemek yapmıyorsun?’ gibi binbir çeşit şeyden kavgalar başladı ve kaçınılmaz son olan şiddetle yine yüz yüze geldim. 2 yılın sonunda adalete koşmaya cesaret buldum ve 2021 temmuz ayında eşyalarımı alarak ailemin evine geldim.

‘KADES’TEN POLİSE ULAŞTIM’

Önceki gün durakta yürüdüğüm sırada önümde beyaz bir araç durdu. İçinden Alper Tasalı indi ve elinde silah vardı. Bana ‘Arabaya bin’ dedi ve elindeki silahı yan tarafıma doğru ateşledi. Araca binerken 3 defa KADES uygulaması üzerinden çağrı gönderdim. ‘Nereye gidiyoruz’ dediğimde Silivri’de boş bir araziye çekip önce beni sonra kendini öldüreceğini dile getirdi. O sıralarda KADES’ten ihbarımı gören ekipler beni aradı. Polis olduklarını anlamaması için ‘İş görüşmesine gideceğim yer arıyor’ dedim ve telefonu açtım. Polis memurlarına ‘İş görüşmesine gelemiyorum, acil Silivri tarafına gitmem gerekiyor, şu an oradayım’ dedim. Benden WhatsApp üzerinden konum istediler. Onlara konumu hızlıca atıp mesajları silmiştim görmemesi için fakat tekrar gelen bir mesajla telefonumu elimden aldı ve polisle iletişime geçtiğimi fark etti.

‘BARIŞMA BAHANESİ İLE KURTULDUM’

Daha sonra ikimizin telefonunu camdan fırlattı ve hızla yola devam etti. Telefonlar da gidince yapabileceğim en doğru şeyi düşündüm ve onu barışacağımıza ikna ettim. Ona silahla polisin bizi görmesinin sıkıntı olacağını, silahı ailemin evine bırakmamızı, oradan birkaç eşyamı alıp çıkacağımı ve daha rahat gidebileceğimizi söyledim. Silahı, mermileri ve bıçağını alıp eve çıktım. Eve çıktığım anda babama durumu anlattım ve polis ekiplerini aradık, ekipler geldi. Ölmek istemiyorum, Özgecan gibi, Aleyna gibi olmak istemiyorum.” Gözaltına alınan Alper Tasalı, Emniyet’teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede adli kontrolle serbest kaldı. Fatma Yasak’ın Twitter’daki paylaşımlarının ardından ise binlerce kişi, #AlperTasalıTutuklansın etiketi ile paylaşımda bulundu, tepkilerini dile getirdi. Tasalı dün akşam saatlerinde tekrar yakalanarak gözaltına alındı.

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