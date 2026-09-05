Fatma Zehra’nın cenazesine katıldı

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Zehra Önen için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra çok sayıda siyasi ve Önen’in yakınları katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Değerli kardeşlerim; her şeyden önce, Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim, çektiği bu çileyi onun ebedî âlemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yâr ve yardımcısı olsun inşallah. Biz, aileyi zaten tanıyoruz, biliyoruz. Tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatma Zehra ismiyle müsemma, inşallah bu ismiyle kızımızı da mekân-ı âlisine kabul buyursun.”

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Fatma Zehra Önen babasıyla.

TEDAVİ ALTINDAYDI

Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Fatma Zehra Önen, geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süredir yoğun bakımda takip edilen Önen, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Fatma Zehra Önen’in cenazesi, Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.