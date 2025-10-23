×
HABERLERGündem Haberleri

Fatma Zehra Kınık’ın hapis cezası bozuldu

Güncelleme Tarihi:

#Fatma Zehra Kınık Demir#Kerem Kınık#Batın Barlasçeki
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2025 07:00

İSTANBUL Beykoz’da 9 Temmuz 2024’te eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, otomobiliyle üzerinde kasksız ve ehliyetsiz iki kişinin bulunduğu motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Y.S.Ö. (17) ve arkasında bulunan Batın Barlasçeki yere savruldu. Sürücüsüz kalan motosiklet savrularak yayaların arasına girerek kaldırımda bulunan M.K. ile İ.E.Ü.’ye çarptı. Y.S.Ö., M.K. ve İ.E.Ü. yaralandı, Batın Barlasçeki hayatını kaybetti. Tutuksuz yargılanan Demir, geçen mayıs ayında ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Demir’in ehliyetinin 2 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi. İtiraz üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. Dosya İstinaf aşamasındayken, Barlasçeki’nin babası ve olayda yaralanan Y.S.Ö. şikâyetinden vazgeçti. Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan’ın ise şikâyeti devam ediyor.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19’uncu Ceza Dairesi kazada yaralananların şikâyetçi olmadığını hatırlatarak Demir’in üzerine atılı suçun vasıf değiştirdiğini, ‘taksirle bir insanın ölümüne neden olma’ suçuna dönüştüğünü belirtti. Fatma Zehra Kınık Demir’e yerel mahkemece verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasına hükmetti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19’uncu Ceza Dairesi, dosyayı yeniden incelenmesi için yerel mahkemeye gönderdi.

