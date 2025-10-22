×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu

Güncelleme Tarihi:

#Fatma Zehra Kınık#Batın Barlaçekici#Trafik Kazası
Fatma Zehra Kınıka verilen hapis cezası bozuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 14:47

İstambul Beykoz'da 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Fatma Zehra Kınık hakkındaki karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

Haberin Devamı

Kaza, 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve arkasındaki yolcu Batın Barlasçeki ağır yaralandı. Barlasçeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 26 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi Kınık hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırarak ehliyetine de 2 yıl süre ile el konulmasına hükmetti. Dosya İstinaf aşamasındayken Batın Barlasçeki'nin babası ve olayda yaralanan Yavuz Selim Öztürk şikayetinden vazgeçti.

Haberin Devamı
İLGİLİ HABERBatın Barlasçekinin babası şikayetini geri çektiBatın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çektiHaberi görüntüle

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, olayda yaralanan İ.E.Ü.’nün soruşturma aşamasında, M.Ü.’nün kovuşturma aşamasında şikayetçi olmadığı kaydedildi.

Olayda yaralanan Yavuz Selim Öztürk’ün ise dosya istinaf aşamasındayken şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle sanık Fatma Zehra Kınık’ın üzerine atılı suçun vasıf değiştirerek ‘taksirle bir insanın ölümüne neden olma’ suçuna dönüştüğünden verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasına karar verdi.

İstinaf, dosyanın yeniden incelemek için yerel mahkemeye gönderdi.

İLGİLİ HABERBir canın bedeli 4 yıl mıBir canın bedeli 4 yıl mıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatma Zehra Kınık#Batın Barlaçekici#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!