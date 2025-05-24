Fatma Zehra Kınık’a 15 yıl istendi

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Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk (16) ve arkasında bulunan Batın Barlas Çeki (16) yere savruldu. Sürücüsüz kalan motosiklet savrularak yayaların arasına girdi. Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ve motosikletin arkasında bulunan Batın Barlas Çeki ile yaya bir vatandaş yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kafasını beton dubaya çarpan Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti.

SAVCI asli kusurlu BULDU

Fatma Zehra Kınık’ın tutuksuz yargılandığı Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava kapsamında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Fatma Zehra Kınık’ın olayda asli kusurlu olduğu belirtilerek, ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.