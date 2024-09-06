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Fatma Şahin'in açılış konuşması herkesi güldürdü: İsminizi söylemekte zorlanıyorum, çok 'R' var

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#Fatma Şahin#Gaziantep#Gastroenteroloji
Fatma Şahinin açılış konuşması herkesi güldürdü: İsminizi söylemekte zorlanıyorum, çok R var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 12:57

Gaziantep'te düzenlenen 17. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Günleri, bilimsel içerik kadar Başkan Fatma Şahin'in espirileriyle de hafızalarda yer etti. Gastroenteroloji kelimesinin dilini bir hayli zorladığını itiraf eden Şahin, programda katılımcıları kahkahaya boğdu.

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Salona adım atar atmaz yaptığı açılış konuşmasıyla ortamı ısıtan Şahin, program öncesinde “Sizin isminizi de söylemekte çok zorlanıyorum. İçinde çok da ‘R' var. Nasıl söyleyeceğim dedim. Dediler ki ‘Başkanım sindirim sistemi' deyin tamam. O yüzden daha kolay anlaşılıyor” ifadesini kullanarak salondaki havayı ısıttı.

Fatma Şahinin açılış konuşması herkesi güldürdü: İsminizi söylemekte zorlanıyorum, çok R var

Şahin, bu esprisiyle hem bilim insanlarını hem de sağlık profesyonellerini eğlenceli bir şekilde selamlamış oldu. Salondaki katılımcılar, tıp dünyasının karmaşık terimlerinin günlük hayatın eğlencesiyle buluşmasına keyifle eşlik etti.

Fatma Şahinin açılış konuşması herkesi güldürdü: İsminizi söylemekte zorlanıyorum, çok R var

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#Fatma Şahin#Gaziantep#Gastroenteroloji

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