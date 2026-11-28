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Japonya Ankara Büyükelçiliği Rezidansı’nda düzenlenen törene Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, TBMM Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

‘GÜVEN VEREN BİR ORTAK’

Törende konuşan Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, “Başkan Fatma Şahin, milletvekilliği döneminde Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nda yer almış, belediye başkanı olduktan sonra ise mültecilerin kabulüne bağlı olarak yerel yönetimlerin üzerindeki yükün hafifletilmesine yönelik Japonya’nın sağladığı desteklere yoğun ilgi göstermiş, çok sayıda seminere ev sahipliği yaparak Japonya Hükümeti ve JICA ile olan diyaloğunu daha da güçlendirmiştir. Büyükelçilik olarak da Güneydoğu ve Gaziantep Belediyesi ile işbirliğini genişletmeyi düşündüğümüz noktada, Başkan Şahin bizim için son derece güven veren bir ortaktır” ifadelerini kullandı.

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‘GAZİANTEP’İM ADINA ALIYORUM’

Fatma Şahin; Japon İmparatoru’na, Japon Hükümeti’ne ve Japon halkına teşekkür ederek, “Altın Işıklar, muhteşem bir isim. Yapılan çalışmaları görüp bu anlamlı nişanı gönderdikleri için gerçekten ne kadar müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben bugün bu madalyayı bütün insanlık adına alıyorum. Gaziantep’im adına alıyorum. Gaziantep milletvekillerimiz, oda başkanlarımız, rektörlerimiz ve bilim dünyası adına alıyorum” dedi.