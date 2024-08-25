Fatma Şahin’den belediyelere barınak çağrısı: Projeyi verelim hemen yapın

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Sokak hayvanlarına dönük yeni yasa, belediyelere 31 Aralık 2028’e kadar hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek yükümlülüğünü getirirken, Türkiye’nin en büyük rehabilitasyon merkezi ve köpek parkını kuran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den meslektaşlarına çarpıcı uyarılar geldi:

2028 ÇOK GEÇ

“2028 bana göre çok geç. 2024’teyiz, 2026’da bu tesislerin bitmesi gerekir. 2028’de yeniden milletin huzuruna gittiğinde, bu sokak hayvanları sorununu çözemeyen kişi seçimde çok büyük sorun yaşar. Toplum takip ediyor. Dolayısıyla en büyük tavsiyem hızlıca tesislerini tamamlayıp sistemi kursunlar.

BİR YILDA BİTER

2026’da memlekette tesis sorunu kalmamalı. 2028’e bunu ötelememin hiç anlamı yok. Ben belediye başkanı olarak bugün ilk yapacağım iş tesislerimi tamamlamak olur. Hiç beklememe gerek yok. Çünkü, yüzde 50 devlet bana para veriyor. Maliyetim yüzde 50 düşüyor. 2028’e öteledikleri her şey sorunu ötelemek olur. Bu sorunu ötelediklerinde sorunun parçası olurlar, çözümün parçası olmak istiyorlarsa bugün itibarıyla düğmeye basmaları gerekiyor.





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YASA ‘YAŞATIN’ DİYOR

Yasa bize yaşatın diyor. Yasanın ruhu yaşatmak üzerine. Yasanın ruhuna uygun hareket etmek ve yaşatmayı özümsemek gerekiyor. Belediyelerin bu ruha uygun şekilde yatırım yapması, işi ehline vermeleri gerekiyor. Türkiye bir hukuk devleti. Sokak hayvanlarını yaşatmak üzerine bütün gücümüzü kullanmamız lazım. Gaziantep Büyükşehir yaşatmak üzerine bütün gücünü kullandı. Günün sonunda hem insan hem hayvan mutlu. Yaşam dostu bir şehir oldu. Bizim bakış açımız bu.

YÜZDE 50 DEVLETTEN

Tesislerin bana maliyeti 100 milyon TL. Kimse böyle bir para harcamadı. Şimdi kolay, devlet yüzde 50’sini fonluyor. Kendi büyüklüğüne göre rehabilitasyon merkezini yapsınlar. İşte bizim proje. Gelip projeyi alın. Kendi büyüklüğünüze göre daha büyüğü daha küçüğü olur, daha butiği olur, kendi hayvan sayınıza göre kullanabilirsiniz. Yerini hızlı bir şekilde ayarlayabilirler. Bu iş şimdi ihaleye çıksalar altı ay sürer, bir senede tesisler biter.”

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BİZ BÖYLE BAŞARDIK

ASİYE İLE BAŞLADIK: Biz Gaziantep’te bir Asiye vakası yaşadık. Dört yaşındaki kızımıza özel bir cins saldırdı. Çocuğun yüzünün yarısı yok oldu. Asiye ile birlikte başladık. Ben dedim ki arkadaşlar bizim herkesin canını korumamız lazım. Buna bütçe ayırmamız lazım.

TESİSLERİ TAMAMLADIK: Her şeyden önce tesisleri tamamladık. Türkiye’nin bana göre en güzel rehabilitasyon merkezini açtık. Ameliyathanesinden tutun her şey var. Kedi ve köpeklerin muayene odalarını bile ayırdık. Kedi köpekten, köpek kediden hoşlanmıyor. 15 veteriner, 20 veteriner yardımcısı 85 görevlimiz 7/24 hizmet yapıyor.

MAMA FABRİKASI KURDUK: Mama konusunu da çözdük. Mamalar hem çok pahalı hem tek tip. Gastronomi memleketinde o kadar çok atık var ki lokantalardan, organizeden, otellerden çıkan atıklar var. Bu atıkların hepsi çöpe gidiyor. Biz maalesef çöpte organik ve inorganiği ayırmadığımız için büyük bir kayıp yaşıyoruz. Meclis kararı ile mama fabrikamızı kurduk. Örnek bir proje oldu.

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GÜNDE 1.5 TON MAMA: Zincir marketler raf ömrü yaklaşmış yumurta, kaşar, süt tozu gibi ürünleri bize gönderiyorlar. Bunları kullanarak, mamaların proteinini yükselterek, günlük yaklaşık 1.5 ton mama üretiyoruz. Tüm belediyeler Meclis kararı ve HACCP belgesi çıkararak mama fabrikası kurabilirler. HACCP, Tarım İl Müdürlüğü’nden alınıyor. Gıda ürettiğiniz her yerde bu sertifikasyon belgesini almanız lazım. Siz yapamazsanız, dışarıdan hizmet alabilirsiniz.

GAZİANTEP SOKAKLARINDA KÖPEK KALMADI

Başkan Fatma Şahin, uyguladıkları örnek projeyle artık Gaziantep’te sokak köpeği kalmadığını söyledi: “Sokak köpeklerinin toplanıp öldürülmelerine kesinlikle karşıyım. Yaşam onların temel hakkı. Birine bile bir zarar gelse ben o gece yatamam. Hayatta uyuyamam, hesabını veremem. Makam bittiğinde Hakk’a hesap çok önemli. Ben bir canlının tüyüne zarar geldiğinde Hakk’a da halka da hesap veremem.”





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BİR TESİS 150 MİLYON LİRAYA MAL OLUYOR

Gaziantep Belediyesi’nin toplam 100 milyona yaptırdığı rehabilitasyon merkezi, mama fabrikası, hayvan hastanesi ve barınakların 2024 yılı yaklaşık maliyetinin 150 milyon lirayı bulacağı belirtildi. Yeni yasaya göre bir belediye bu tesisleri kurmak isterse yüzde 50’si olan 75 milyonu devlet karşılayacak. Hürriyet’in Gaziantep Belediyesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre belediyenin barınaklarında şu an bin 500 kedi ve bin 700 köpek kalıyor. Tüm bu tesislerin bir aylık maliyeti 6 milyon lira. Köpek başına düşen maliyet 30 bin lira.