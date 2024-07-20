Fatma Şahin sokak köpeği sorununu nasıl çözdüklerini anlattı: Hayvanlar da zarar görmedi insanlar da...

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"Benim önerim, bu yasanın ruhu ile bizim Gaziantep’te uyguladığımız ‘Topla, tedavi-bakımını yap, kısırlaştır, doğal alanda yaşat, sahiplendir’ modelinin birleştirilmesi. Biz beş yıldır bu modeli uyguluyoruz. Ben bu model en iyisi demiyorum. Ama üzerinde çalışılabilir. Modelimizi hem Tarım Bakanı’mıza hem de genel merkeze anlattım.

PARASINA PULUNA BAKMADIK

Bizim yaptığımız bilimsel bir çalışma. Doğadaki her canlının; köpeğin, kedinin, çiçeğin yaşam hakkını korumamız gerekiyor. Beş yıl önce ekibime, “Parasına puluna bakmayın, ne gerekiyorsa yapın” dedim. Bütçemizden kanunun ayırmamızı istediğinin çok üzerinde para harcadık. Bu beş yılda çok büyük emek verdik. Hayvan hastanesinden hayvan ambulansına kadar her konuyu düşündük. Trafik kazasında belkemiği kırılan köpeğin ameliyatını ödeyebilecek altyapımız var. 15 veteriner çalışıyor.

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100 DÖNÜMLÜK PARK KURDUK

Köpek sayısı çok artıp rehabilitasyon merkezi, barınaklar yetersiz hale gelince çözüm formülü olarak, ormanlık alanda 100 dönüm arazi tahsisi alıp sahipsiz sokak köpekleri için Burç Doğal Yaşam Parkı’nı kurduk. Bizim modelde de sokak köpeklerini toplayıp aşılama, kısırlaştırma yapıyorsunuz. Ancak, sokaktan topladığımız canları sokağa geri bırakmıyoruz. Bu parkta rehabilitasyon ve bakımları yapılıyor. Rehabilitasyon merkezimizdeki gibi parktaki uygun olan köpeklerimizi de sahiplendiriyoruz.

TÜYLERİNE ZARAR VERMEDİK

Bu mekanizma hayvanlarımızı çok mutlu ediyor. Ne onları canından ediyoruz ne uyutuyoruz. Doğal akışı içinde yaşıyorlar. Ne ötanazi yaptık ne de hayvanların tüyüne zarar verdik. İki milyonluk Gaziantep’te biz riski azalttık. Gaziantep’te eskisi gibi sokakta hayvan yok. Mutlu hayvan, mutlu insan... Hayvan dostu şehir yaratmaya çalıştık.”

"MAMA FABRİKASI AÇTIK"

“Rehabilite edilen sağlıklı hayvanlarımızın yiyeceklerini temin etmek için lokantalardan toplanan yemek artıkları ile mamalarını üretiyoruz. Mama fabrikamız var. Bir hayvan için gerekli yeme ve içme yanında havuz gibi oyun alanları da mevcut. Hayvanlarımızın 7/24 bakımı yapılıyor.”

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"BİRÇOK BELEDİYE GÖREVİNİ YAPMADI"

Hayvanları Koruma Kanunu’nu çıkardığımız zaman ben Belediyeler Birliği Başkanı’ydım. Konunun bütün tarafları ile Veteriner Hekim Oda Başkanları, STK’larla konuşarak yasayı hazırladık. Ancak, belediyelerin birçoğu bu işi yeterince sahiplenmedi. Kanunla getirilmesine rağmen bütçelerinden gerekli kaynağı ayırıp köpeklerin kısırlaştırmalarını yapmadılar, tesisleri, barınakları kurmadılar. Sahipsiz sokak köpekleri popülasyonu sorun haline geldi. Sorun bugünün sorunu değil.”

ŞAHİN’DEN İKİ TARAFA DA ÇAĞRI: LÜTFEN BİRAZ EMPATİ YAPIN"

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- Şahin milletvekillerine, “Sokak hayvanları konusu siyaset üstü. Bu kanunu empati duygusuyla, insani ve bilimsel temelde çıkarın” çağrısı yaptı.

- SAKİN VE BİLİMSEL TEMELDE TARTIŞIN: 18 saat süren gerilimli komisyon toplantısında, kızı sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden annenin tartışmalar üzerine dışarı çıkarılmasına, oğlu yaralanan babanın üzerine yürünmesine çok üzüldüm. Milletvekilleri hem hayvanseverlerle hem kendileri veya yakınları köpek saldırısına uğrayanlarla hem de sokak köpeklerinden korkanlarla empati kurmalı.

- EN İDEAL ÇÖZÜM BULUNMALI: Komisyondaki kavga, gürültü ve yaşananlara çok üzüldüm. İki taraf da pazartesi günü komisyonda sakin şekilde tartışsın. İktidar da muhalefet de sokak canları ve insanlarımız için insani ve bilimsel temelde en doğru, en ideal çözümü bulmak için oturup konuşarak en iyi hukuki düzenlemeyi çıkarsınlar.

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- ÖTANAZİYİ ÖNE ÇIKARDILAR: Teklifte ötanaziyi öne çıkardılar. Hayvanın sağlığında bir sorun varsa, örneğin kuduz olmuşsa Veteriner Kurulu ötanaziye karar verecek. AK Parti karar vermeyecek. Tartışmaları bilimsel temelde yürütsünler.

- KAVGAYLA SORUN ÇÖZÜLMEZ: Kavga ile kakafoni ile bu sorun çözülmez. Ben kavganın kazananını görmedim. Tartışmayı bilimsel yapmayınca, bundan sokak hayvanları da ülkemiz de zarar görür. Gönül dili ile önyargısız oturup konuşurlarsa, bu yasa beş dakikada çıkar.”