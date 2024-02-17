Fatma Şahin projelerini anlattı: Gaziantep model olacak

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FATMA Şahin, başkanlığı döneminde yaptıklarını anlattı ve önümüzdeki dönem yapmayı vaat ettiği projelerini duyurdu. Kimi tamamlanmış, kimi proje halinde 70’e yakın çalışmayı anlatan Şahin, 13 Milyarlık Düzbağ İçme Suyu Barajı projesine büyük önem verdiklerini belirterek, “Belediye eliyle yapılacak en büyük içme suyu barajı olacak. 191 metre yüksekliğinde ve 166 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip. Yılda 1.5 milyar liralık enerji tasarrufu sağlanacak” dedi.

HEDEF 50 BİN KONUT

Kentsel dönüşüm ve yeni konut alanlarıyla ilgili çalışma ve projelerini de anlatan Fatma Şahin “2050 Vizyonu” olarak tanımladığı kentsel dönüşüm çalışmalarında “Yerinde gönüllü dönüşüm” yapacaklarını belirterek ilk etapta dönüşüm yapılacak alanları belirlediklerini ve çalışmaların başlayacağını söyledi. Yeni toplu konut projelerinin yoğun ilgi gördüğünü de belirten Başkan Şahin “Belediyemiz, TOKİ ve özel sektör iş birliğinde 50 bin konut hedefimize hızla ilerliyoruz” dedi. Seçim sonuçlarına dair Hürriyet’in sorusunu da cevaplayan Şahin “Çok şükür bugüne kadar sözünü verip de gerçekleştiremediğimiz bir proje olmadı. Yeni dönemde Gaziantep modelini Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin bir simgesi haline getireceğiz. Yüzde 60’a yakın bir oy ile seçimi kazanacağımıza inanıyoruz” dedi.

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