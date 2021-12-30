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Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anne: 'Babası olan' komşum attı

#Rize#Cinayet#Mahkeme
Fatma Nuru öldürmekle suçlanan anne: Babası olan komşum attı

RİZE'de, kızı Fatma Nur'u (4) 6 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinin penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Emine Havuz (35), "Çocuğu komşum A.Y. camdan aşağıya attı. Ben atmadım. Fatma Nur’un babası da A.Y.’dir” dedi.

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Olay, 12 Kasım 2019'da, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 6 katlı apartmanın en üst katında oturan Emine-Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, pencereden düştü. Ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur Havuz, kurtarılamadı. Fatma Nur'un düştüğü anlar, bina yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun'un da pencereden düşüp öldüğü, anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. Gözaltına alınan Emine Havuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emine Havuz hakkında ‘altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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‘KOMŞUM ATTI

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Emine Havuz'un, Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu Emine Havuz hiçbir yakınının katılmadığı 8’inci duruşmada, kızını komşusunun attığını öne sürdü. Havuz savunmasında, “Çocuğu komşum A.Y. camdan aşağıya attı. Ben atmadım. Fatmanur’un babası da A.Y.’dir. Olay günü A.Y. bizim eve gelmişti. Bana çocuğu atmak için bizim eve geldiğini söyledi. Daha sonra kucağımdan çocuğu aldı ve camdan aşağıya attı. A.Y. benim apartmanda oturuyor. Korktuğum için bugüne kadar söyleyemedim. A.Y. beni seviyordu, bizim eve gelir giderdi. Onun tutuklanmasını istiyorum. Çocuk kendiliğinden aşağıya düşmedi, onu A.Y. attı. İlk çocuğum kendi camdan aşağıya düşerek öldü” dedi.

A.Y. İÇİN ZORLA GETİRİLME KARARI

Mahkeme heyeti, Emine Havuz’un tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan talep edilen raporun beklenmesine, komşusu ve ölen kız çocuğun babası olduğu iddia edilen A.Y.’nin zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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#Rize#Cinayet#Mahkeme

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