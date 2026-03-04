Fatma Nur Öğretmen’e veda! Okuldaki törene yüzlerce kişi katıldı

Haberin Devamı

İstanbul Çekmeköy’deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde önceki gün 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars Taşdemir (52) ile öğrenci S.K.’yı (15) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan Fatma Nur Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan F.S.B. ise gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLER GÖZYAŞI DÖKTÜ

Okulda herkes tarafından sevilen biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için dün 3 yıldır görev yaptığı Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul’dan çok sayıda öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğretmenler ve öğrencilerin Çelik’in fotoğrafını yakalarına astı. Öğretmenler ve öğrenciler, tören boyunca gözyaşı döktü.

Cenaze töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, “Sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlığa faydalı olmak, ışık olmak için hayatını vakfetmiş değerli bir meslektaşımızı elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının hüznünü yaşıyoruz. Acıyı yüreğimizde hissediyoruz” diye konuştu. Kılınan cenaze namazının ardından Çelik toprağa verilmek üzere memleketi Konya’ya gönderildi.

‘KÖTÜ ANI BIRAKMADI’

Fatma Nur Öğretmen’in öğrencisi Ömer Tuğra Kaya, “İyi bir öğretmendi. Herkesle çok iyi anlaşırdı. Bizlerde kötü anı bırakmadı. Güzel anılar bıraktı” dedi.



Fatma Nur Çelik’i yaklaşık 15 yıldır tanıdığını ifade eden öğretmen arkadaşı Harun Demirel ise “Kendi halinde, kimseyle problemi olmayan, öğrencileriyle diyaloğu iyi olan bir öğretmenimizdi. Çok üzgünüz” diye konuştu.

Türk Eğitim Sen 12 NO’lu Şube Başkanı Alp Aslan da şunları söyledi: “Sendikalar olarak çok üzgünüz. Bütün eğitim camiası çok üzgün. Fatma Nur öğretmen eğitim şehidimiz. İnşallah bu olaylar bir daha tekrarlanmaz. Öğrenci uzun süredir okula devam etmeyen, sorunlu bir öğrenci. İnşallah bu son olay olur.”

Hastanedeki tedavisi tamamlanan öğretmen Z.A (52) taburcu edildi. Durumu iyi olan öğrenci S.K.’nin (15) tedavisi ise devam ediyor. Olay sonrası gözaltına alınan F.S.B., ‘görevi başındaki memuru kasten öldürmek’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından tutuklandı.

‘BİLİMİ SEVDİRMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPARDI’

Okul bahçesinde düzenlenen anma töreninde öğretmenler, sendika temsilcileri ve çevre okullardan eğitimciler bir araya geldi. Fatma Nur Çelik’i yakından tanıyan bir öğretmen şunları söyledi:



“Fatma Nur Hoca’nın 5’inci sınıfa giden pırlanta gibi bir oğlu vardı. Onunla nasıl ilgileniyorsa öğrencileriyle de öyle ilgiliydi. Öğrencilerinden biri onun için ‘Bize kızdığında bile aslında gerçekten kızmadığını, rol yaptığı bilirdik’ diyordu. Meslek lisesindeki öğrenciler fen bilimleri derslerine pek ilgili olmadığı için üzülür, onlara bilimi sevdirmek için elinden geleni yapardı.”

ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKTI

Dün okulda ders yapılmadı. Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim Gücü Sen gibi birçok eğitim sendikası dün iş bıraktı. Sendikaların açıklamalarında okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı yasal düzenleme yapılması ve okul güvenliği konusunda kapsamlı bir plan hazırlanması talepleri yer aldı. Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim- Bir- Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, “Okullarda idareten güvenlik değil, hakikaten güvenlik sağlanmalı. Can emniyetimiz temin edilmeli. Buradan çağrıda bulunuyorum, okulların güvenlik problemi bir an önce çözülmeli” dedi. Eğitim-İş’in iş bırakma kararı bugün de sürecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FAİL HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK

Fatma Nur Çelik’le ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında özetle şu ifadeleri kullandı:

“Başsavcılığımız ve Adalet Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır. Aynı saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Rabbim Fatma Nur öğretmenimizin mekânını inşallah cennet eylesin.”