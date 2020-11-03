Fatma Mavi’nin ölümüne ilişkin tutuklanan şüpheli: Vücudumdaki yanık izleri çaydanlığın devrilmesinden

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta iki gün önce sabah 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında patlama gerçekleşti. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi’nin cesediyle karşılaştı. 2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi’nin öldüğü patlamayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi’nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A., ile sık sık görüştüğünü tespit etti.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Ergin A.(28) ve Ali İlkay S.(19) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.

KORSAN TAKSİCİLİK YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Ergin A. savcılık ifadesinde kırtasiyecilik ve korsan taksicilik yaptığını belirterek, "Fatma Mavi’yi yaklaşık 1 ay önce kendisini aracımla taşımak suretiyle tanıdım. Bu şekilde samimiyetimiz gelişti. Olay günü Fatma Mavi ve iki arkadaşı ile Taksim’e otele gittik. Fatma bana torbacının geleceğini söyledi. Torbacı gelince de Fatma maddeleri aldı" dedi.

Fatma Mavi’nin uyuşturucu maddeleri aldıktan sonra otele döndüğünü öne süren şüpheli Ergin A. "Ben bir süre arabada bekleyip sonrasında Taksim meydanına çıktım. Sabaha kadar vakit geçirdikten sonra evime döndüm. Tam eve gireceğim sırada sabah 6.30 gibi Fatma mesaj attı, kendisini almamı söyledi. Acelesi olduğu için ona başka bir taksici arkadaşımı gönderdim."

"YANIK İZLERİ ÇAYDANLIĞIN DEVRİLMESİ SONUCU"

Ergin A. Fatma Mavi’yi otele bıraktıktan sonra kendisiyle görüşmediğini iddia ederek Dolayısıyla kendisini öldürdüğüm iddiasını kabul etmiyorum" dedi. Bunun üzerine savcı, vücudundaki yanık izlerini sorunca şüpheli Ergin A. Vücudumun muhtelif yerlerindeki yanık izleri, elimde bulunan çaydanlığın devrilmesi sonucudur." şeklinde cevap verdi.

Uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu da dile getiren Ergin A. "Polisler beni almadan iki saat önce uyuşturucu madde kullanmıştım. Bu maddenin etkisiyle polisler tarafından kolayca yönlendirilerek Fatma’yı boğarak öldürdüğümü ve sonrasında yaktığımı söyledim. Ancak bu doğru değildir, beni yönlendirmelerinin etkisiyle verilmiş bir ifadedir" diye konuştu.

Ayrıca Ergin A. benzin istasyonundan benzin almadığını, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadıklarını da öne sürdü.

TEŞHİSİN DOĞRU OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Diğer şüpheli Ali İlkay S. ise ifadesinde Fatma Mavi’yi tanımadığını ve söz konusu eylemde hiçbir şekilde yer almadığını iddia etti. Ali İlkay S. diğer şüpheli Ergin A. ile küs oldukları için 3 haftadır konuşmadıklarını söyledi. Benzin istasyonundan benzin almadığını ifade eden Ergin A. benzin istasyonu görevlisinin yapmış olduğu teşhisin doğru olmadığını da belirtti.

Şüpheliler savcılık ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Bakırköy Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerin "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.