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Fatma Kara'ya acı veda! Eski sevgilisi Olgun Gaca tarafından katledilmişti

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#Aydın#Fatma Kara#Cinayet
Fatma Karaya acı veda Eski sevgilisi Olgun Gaca tarafından katledilmişti
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 09:35

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Olgun Gaca tarafından canice dövülerek öldürülen 27 yaşındaki Fatma Kara son yolculuğuna uğurlandı. Fatma Kara'nın tabutunu kadınlar taşıdı.Olgun Gacar ise emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, dün saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi Olgun Gaca arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Olgun Gaca, Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Olgun Gaca'yı gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE DE DARBETMİŞ

Olgun Gaca'nın Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu neden verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi.

Fatma Karaya acı veda Eski sevgilisi Olgun Gaca tarafından katledilmişti

TUTUKLANDI

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İzmir’in Ödemiş ilçesinde Fatma Kara’yı sokak ortasında öldüren eski sevgili Olgun Gacar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatma Karaya acı veda Eski sevgilisi Olgun Gaca tarafından katledilmişti

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Fatma Kara, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Fatma Karaya acı veda Eski sevgilisi Olgun Gaca tarafından katledilmişti

Köşk Alevi Kültür Derneği ve Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine Kara’nın ailesi ve yakınları katıldı. Kara’'nın tabutu kadınlar tarafından taşındı. Cenaze törenin ardından Kara’nın cenazesi Ovakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Fatma Karaya acı veda Eski sevgilisi Olgun Gaca tarafından katledilmişti

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#Aydın#Fatma Kara#Cinayet

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