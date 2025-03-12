Fatma Kara'ya acı veda! Eski sevgilisi Olgun Gaca tarafından katledilmişti

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Olay, dün saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi Olgun Gaca arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Olgun Gaca, Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Olgun Gaca'yı gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE DE DARBETMİŞ

Olgun Gaca'nın Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu neden verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

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İzmir’in Ödemiş ilçesinde Fatma Kara’yı sokak ortasında öldüren eski sevgili Olgun Gacar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Fatma Kara, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Köşk Alevi Kültür Derneği ve Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine Kara’nın ailesi ve yakınları katıldı. Kara’'nın tabutu kadınlar tarafından taşındı. Cenaze törenin ardından Kara’nın cenazesi Ovakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.