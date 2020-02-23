MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFatma hemşirenin sır ölümü!
GeriGündem Fatma hemşirenin sır ölümü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 18:20,Son Güncelleme:/

Fatma hemşirenin sır ölümü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma hemşirenin sır ölümü!
Abone Olgoogle-news

Bitlis'in Tatvan ilçesinde devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan Fatma Bıçak (26), bu sabah ölü olarak bulundu. Bıçak’ın epilepsi hastası olduğu belirtildi. Bıçak’ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı bildirildi.

Tatvan ilçesinin Aydınlar Mahallesinde oturan ve Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Fatma Bıçak, bu sabah evinde ölü olarak bulundu. Bıçak’a ulaşamayan arkadaşının durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 ile polis ekipleri sevk edildi. Zirai Donatım Caddesindeki evde yapılan incelemenin ardından Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan Fatma Bıçak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bıçak'ın epilepsi hastası olduğu belirtilirken, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle