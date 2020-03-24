Fatma Girik'ten 'evinizde kalın' çağrısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ile ilgili tedbirler kapsamında Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik de Torba Mahallesi'ndeki evinden çıkmayarak korunuyor. Geçirdiği kalça ameliyatı nedeniyle fizik tedavisi gören Fatma Girik, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için alınan sokağa çıkma kısıtlamasına nedeniyle tedavisine evinde devam ediyor. Girik, virüs salgınından bir an evvel kurtulabilmek için tüm vatandaşların alınan tedbirlere ve uyarıları dikkate almasını ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bugün usta oyuncuyu evinde ziyaret etti. Girik'in sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Aras, yaşanılan bu zor günlerde bütün büyüklerin ihtiyaç duydukları her an hizmetinde olduklarını ifade etti.