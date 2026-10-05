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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti

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#Fatma Betül Sayan Kaya#İlyas Kaya#TMSF
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, ana para dışındaki kısmını TMSFye iade etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 22:23

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının anapara dışındaki kısmını bugün gönüllülük esasına göre TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdiği belirtildi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonları ve borsa işlemleri için iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının anapara dışındaki kısmını bugün gönüllülük esasına göre TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

BAŞSAVCILIKTAN İZİN VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının anapara dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine izin verildi.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, ana para dışındaki kısmını TMSFye iade etti

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#Fatma Betül Sayan Kaya#İlyas Kaya#TMSF

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