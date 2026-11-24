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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya “şüpheli” sıfatıyla ikinci kez ifadeye çağrılmış ve savcıya ifadesini vermek üzere 5 Kasım’da adliyeye gelmişti.

5 KASIM’DA TUTUKLANMIŞTI

Fatma Betül Sayan Kaya, 15 saat süren savcılık ve hakimlik işlemlerinin ardından “SPK Kanununa muhalefet” ve “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” suçlarından 5 Kasım’da tutuklanmıştı.

ADLİ KONTROLLÜ TAHLİYE

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 18 günlük tutukluluk süresinin ardından Fatma Betül Sayan Kaya, “ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Öte yandan AA'dan alınan bilgiye göre; Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatı, sağlık gerekçesiyle müvekkilinin tahliyesine ilişkin itirazda bulundu.

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CNN Türk muhabiri Merve Tokaz da şu bilgileri aktardı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. 5 Kasım'da Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçlaması kapsamında tutuklanan ve yaklaşık da 3 haftadır cezaevinde olan Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

2 MİLYARLIK SATIŞ

Fatma Betül Sayan Kaya fon soruşturması kapsamında tarihler 5 Kasım'ı gösterdiğinde tutuklanmıştı. Haklarında birtakım iddialar vardı; özellikle soruşturmaya konu Özata Denizcilik hisselerinin tasfiye sürecinden yalnızca bir gün önce 2 milyar Türk lirasından üzerinde bir rakama sattıkları ortaya çıkmıştı.

Fatma Betül Sayan Kaya ilk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla ifadeye çağrılmış ve ifadesinin ardından da serbest bırakılmıştı. Devam eden süreçte bir kez daha ifade çağrılması süreci söz konusu oldu.

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TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Fatma Betül Sayan Kaya eşi İlyas Kaya ile birlikte 5 Kasım'da Çağlayan Adliyesine gelmişti. Gece yarısına kadar devam eden işlemleri sonrası da hakkında tutmama kararı verilmişti. Bugün Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili ev hapsi şartıyla tahliye kararı verildi.

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