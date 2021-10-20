Fatime'nin korkunç ölümü! Babadan yürek yakan sözler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
En büyük korku gerçek oldu Dünya AY 4.2 ile sarsıldıEn büyük korku gerçek oldu! Dünya AY 4.2 ile sarsıldı#Koronavirüs
Dikkat: Milyonları ilgilendiriyor 1 Kasımda başlıyor... Ödemeyene cezası varDikkat: Milyonları ilgilendiriyor! 1 Kasım'da başlıyor... Ödemeyene cezası var#Emlak Vergisi
İlk radikal karar resmen açıklandı Yeni dönem başlıyor...İlk radikal karar resmen açıklandı! Yeni dönem başlıyor...#Newcastle United
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryada: İş birliğimizi güçlendiriyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da: 'İş birliğimizi güçlendiriyoruz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusyadan flaş koronavirüs kararı: Emri Putin verdiRusya'dan flaş koronavirüs kararı: Emri Putin verdi!#Koronavirüs
Müjdeyi Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Teslim edildiMüjdeyi Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Teslim edildi#AKSUNGUR
Büyükelçilerin ‘Kavala’ çağrısına tepki: Size mi kalmış Bu hadsizlik, terbiyesizliktirBüyükelçilerin ‘Kavala’ çağrısına tepki: Size mi kalmış! Bu hadsizlik, terbiyesizliktir#AK Parti
Domuzdan insana Dünyada bir ilkDomuzdan insana! Dünyada bir ilk#ABD
Mahkemede her şeyi anlattı, Valbuena çok sinirlendiMahkemede her şeyi anlattı, Valbuena çok sinirlendi#Valbuena Benzema
Fatimenin korkunç ölümü Babadan yürek yakan sözlerFatime'nin korkunç ölümü! Babadan yürek yakan sözler#Kilis
Kâbus bitmiyor Ölüm rekorları sonrası 60 yaş üzeri için kararKâbus bitmiyor! Ölüm rekorları sonrası 60 yaş üzeri için karar #Koronavirüs
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında dehşete düşüren mesajlarEmre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında dehşete düşüren mesajlar#İstanbul
İhanet sonrası sürpriz gelişme Gece yarısı paylaştı...İhanet sonrası sürpriz gelişme! Gece yarısı paylaştı...#Wanda Nara
Koronavirüs olana 50 bin TL... Beklenen açıklama geldiKoronavirüs olana 50 bin TL... Beklenen açıklama geldi!#Koronavirüs
Ödül gecesinde kadın ünlüler buluşmasıÖdül gecesinde kadın ünlüler buluşması#Hailey Baldwin
HABERLERGündem Haberleri

Fatime'nin korkunç ölümü! Babadan yürek yakan sözler

#Kilis#Kadına Şiddet#Fatime Gül Özyer
Fatimenin korkunç ölümü Babadan yürek yakan sözler

Tartıştığı eşi Muhammet Mahmut Özyer'in (29), dövüp, kafasını duvara vurduğu Fatime Gül Özyer (27), bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Fatime Gül Özyer'in 20 gün önce kız bebeği dünyaya getirdiği öğrenilirken, şüpheli Muhammet Mahmut Özyer tutuklandı. Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet Çetin, 'Bize olayı da damadın annesi gece saatlerinde haber etti ve 'Kızınız hastanede gidin bakın' dedi. Kızımızı oraya atıp gelmişler, ölüme terk etmişler. Hastaneye polis eşliğinde götürülüyor kızım. Kocası kızıma bugüne kadar hep şiddet uygulamış ancak kızım korkudan bunu bize söyleyememiş.' şeklinde konuştu.

 

Haberin Devamı

Olay, 13 Ekim gecesi Kilis'in Albay İbrahim Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 gün önce bir kız çocuğu dünyaya getiren Fatime Gül Özyer, 15 aylık eşi Muhammet Mahmut Özyer ile evinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Mahmut Özyer, eşini tekme tokat döverek, kafasını duvara vurdu. Burnunda kırık oluşan Fatime'nin vücudunun çeşitli yerlerinde ise morluklar meydana gelirken, beyin kanaması geçirdi.

HASTANEYE POLİS YETİŞTİRDİ

Özyer ailesinin evindeki gürültüyü duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, Muhammet Mahmut Özyer'i gözaltına alırken, yerde hareketsiz yatan Fatime Gül Özyer'i ise Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edilen Fatime Gül Özyer öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Fatimenin korkunç ölümü Babadan yürek yakan sözler

'KIZIMI DÖVDÜKTEN SONRA ÖLÜME TERK ETMİŞ'

Haberin Devamı

Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet Çetin, kızının ölüme terk edildiğini belirterek, onun evlendiği günden bu yana sürekli şiddet gördüğünü ve bunu da kendilerinden sakladığını anlattı. Çetin, ''Kızımı eşi öldürmeye tam teşebbüs ederek saldırdı. Kızım eşinin saldırısından sonra da 'öldü' diyerekten bırakılıyor. Bize olayı da damadın annesi gece saatlerinde haber etti ve 'Kızınız hastanede gidin bakın' dedi. Kızımızı oraya atıp gelmişler, ölüme terk etmişler. Hastaneye polis eşliğinde götürülüyor kızım. Kocası kızıma bugüne kadar hep şiddet uygulamış ancak kızım korkudan bunu bize söyleyememiş. Kızımı 19 yaşındaki oğlumu, yani kardeşini öldürmekle tehdit etmiş. Kızım kendisine uygulanan şiddeti bize söylemesi durumunda 19 yaşındaki oğlumu öldürecekmiş ve kimse görmeden gömecekmiş. Bu korkudan dolayı kızım duruma bize anlatamamış'' dedi.

İlgili Haberler:

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldiYıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!Bir taksi plakası bir kişinin olacak

'EVLERİNDE İNŞAAT ÇALIŞMASI VARMIŞ GİBİ GÜRÜLTÜLER GELMİŞ'

Kızının kafasının duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini söyleyen baba Ahmet Çetin, tedavi süresince bir defa kalbinin durduğunu ifade ederek "Bu kalp durmasından dolayı vücudu tamamen ödem toplamış. Kafatasının içine kadar ödem dolmuş. Doktorlar ödemi atmaya çalışıyor ancak başaramadılar. Doktorlar elinden geleni yaptıklarını ancak bir kurtarılamadığını söyledi. Komşuların anlatmasına göre evlerinde sanki bir inşaat çalışması varmışçasına gürültüler gelmiş. Saldırıyı da komşuları haber vermiş polise. Kızım birkaç gündür yoğun bakımda kaldı" diye konuştu.

'BİR BABA OLARAK YÜREĞİM YANIYOR'

Haberin Devamı

Ahmet Çetin, kızını döverek ölümüne neden olan Muhammet Mahmut Özyer'in hak etitği cezayı almasını istediğini belirterek, şunları söyledi:

''Kızımda beyin kanaması olmuş, kalp durması yaşanmış, burnu kırık, vücudunun her yeri morluk içerisinde, hayatını kaybetti. Bir insana yakışmayacak şekilde, kızımı bu hale getiren eşi aynı gün tutuklanarak cezaevine konuldu. Önce darp, yaralama diye düşünülmüş. Sonra doktorların raporu ile bunun bir darp olmadığı ve öldüresiye dövüldükten sonra ölüme terk edildiği anlaşılması üzerine şahıs tutuklanmıştır. Tek istediğim böyle vahşi kişiler cezasız kalmasın. Bir baba olarak yüreğim yanıyor. Allah hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın.''

Haberin Devamı

Fatime Gül Özyer'in cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kilis#Kadına Şiddet#Fatime Gül Özyer

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika haberleri: CDCden flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polatın klibinde oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

SGKlı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay

SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!