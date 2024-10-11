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Fatih'teki kan donduran vahşetle ilgili taciz içerikli paylaşıma tutuklama

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#Fatih#Semih Çelik#Vahşet
Fatihteki kan donduran vahşetle ilgili taciz içerikli paylaşıma tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 12:12

İstanbul Fatih'te İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, Semih Çelik tarafından vahşice katledilmişti. Kan donduran cinayetle ilgili taciz içerikli paylaşımlar yapan E.S.(24) yakalandı. Şüpheli sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul'da Semih Çelik tarafından 2 genç kızın vahşice öldürülmesi ile ilgili taciz içerikli paylaşımlar yaptığını belirledi.

Paylaşım yapan şüphelinin kimliğinin E.S.(24) olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, suçu ve suçluyu övme ve kişinin huzur ve sükununu bozma” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Fatih#Semih Çelik#Vahşet

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