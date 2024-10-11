Fatih'teki kan donduran vahşetle ilgili taciz içerikli paylaşıma tutuklama

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul'da Semih Çelik tarafından 2 genç kızın vahşice öldürülmesi ile ilgili taciz içerikli paylaşımlar yaptığını belirledi.

Paylaşım yapan şüphelinin kimliğinin E.S.(24) olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, suçu ve suçluyu övme ve kişinin huzur ve sükununu bozma” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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