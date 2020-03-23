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Müge YARIMBATMAN - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 11:31,Son Güncelleme:/

Fatih'teki Ermeni Patrikhanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

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Fatih'teki Ermeni Patrikhanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi
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FATİH'teki Ermeni Patrikhanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Çin'de ortaya çıkıp yayılan koronavirüs salgını sonrası dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. İBB tarafından oluşturulan ekip, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün Fatih'te bulunan Ermeni Patrikhanesi'ni dezenfekte etti.

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