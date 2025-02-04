Fatih’te yolda yürüyen kadına kafa atıp yumruklamıştı! İşte cezası

Haberin Devamı

Fatih’te 1 Mayıs tarihinde yolda yürüyen Yulduz Khaydarova’nın (52) arkasından gelerek kafa atan, ardından tekme ve yumruklarla darp ettikten sonra cep telefonu ile bin 800 lirasını gasp ettiği iddia edilen sanık Muzaffer Karaarslan’ın (26) yargılandığı dava karara bağlandı.

8 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık Karaarslan’ı ‘gece vakti yol kesmek suretiyle yağma’ suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptı. Bu ceza, müştekinin zararının da giderildiği göz önüne alınarak 8 yıla indirilirken, sanık Karaarslan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Yulduz Khaydarova’nın olay günü saat 03.00 sıralarında yolda yürüdüğü sırada arkasından şüpheli Muzaffer Karaarslan’ın anlamadığı bir şeyler söyleyerek müştekinin yanına geldiği, sonrasında kafa atıp tekme ve yumruklarla darp ettiği aktarıldı.

Darp ettikten sonra telefonunu ve bin 800 lirasını çaldı

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaarslan’ın müştekiyi darp etmeye başladıktan sonra yere düşürdüğü, içerisinde cep telefonu, ikametgah belgesi ve bin 800 lira para olan çantasını çekip alarak uzaklaştığı, müştekinin ise olay nedeniyle şikayetçi olduğunu söylediği kaydedildi.

Haberin Devamı

Hazırlanan iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ancak yüzde sabit iz yönünden 6 ay sonra yapılacak muayene sonucu karar verilebileceğinin belirtildiği, bu gerekçeyle ‘kasten yaralama’ suçu yönünden dosyanın ayrıldığı da aktarıldı.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Muzaffer Karaarslan’ın ‘gece vakti yol kesmek suretiyle yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.