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Fatihte yol verme kavgası: Tabure ve sopalarla saldırdılar

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#İstanbul#Fatih#Yol Verme Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 17:02

İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasının ardından çıkan ve tarafların birbirlerine tabure ve sopalarla saldırdığı kavgayı esnaf ayırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Olay, Fatih Aksaray’da öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, araç sürücüleri arasında sokak üzerinde yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Sürücülerin araçlarından inmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tabure ve sopalarla saldırdığı kavgayı çevredeki esnaf araya girerek sakinleştirmeye çalıştı.

Esnafın araya girmesiyle son bulan kavgada yaralanan olmazken, tarafların birbirlerine saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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#İstanbul#Fatih#Yol Verme Kavgası

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