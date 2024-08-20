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Fatih'te yol verme kavgası: 3 kişi taksi şoförünü öldüresiye dövdü

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#Fatih#Taksi Şoförü#Darp
Fatihte yol verme kavgası: 3 kişi taksi şoförünü öldüresiye dövdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 13:06

İstanbul Fatih'te taksi şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken otomobilden inen 3 kişi taksi şoförünü öldüresiye dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Fatih Kumkapı'da meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sırasında maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasındaki kavga sokakta da uzun süre devam etti.

Bu sırada 3 kişi taksi şoförüne sopalarla saldırdı. Kavgada taksi şoförü kendisine sopalarla saldıran 3 kişiye, eline aldığı kaldırım taşıyla karşılık verdi.

Bu sırada 3 şüpheli olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Fatih#Taksi Şoförü#Darp

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