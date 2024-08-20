Fatih'te yol verme kavgası: 3 kişi taksi şoförünü öldüresiye dövdü

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Olay, dün gece saatlerinde Fatih Kumkapı'da meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sırasında maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasındaki kavga sokakta da uzun süre devam etti.

Bu sırada 3 kişi taksi şoförüne sopalarla saldırdı. Kavgada taksi şoförü kendisine sopalarla saldıran 3 kişiye, eline aldığı kaldırım taşıyla karşılık verdi.

Bu sırada 3 şüpheli olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.