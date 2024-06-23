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Fatih'te yol kenarÄ±na park edilen otomobil denize düÅŸtü

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Fatih#Otomobil#Ayvansaray Caddesi
Fatihte yol kenarÄ±na park edilen otomobil denize dÃ¼ÅŸtÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 11:53

EyÃ¼psultan'da, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n park etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi otomobil, denize dÃ¼ÅŸtÃ¼. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ kapÄ±yÄ± aÃ§arak son anda kendini otomobilden dÄ±ÅŸarÄ±ya attÄ±.

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Olay, saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda, Ayvansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re; 35 ABS 704 plakalÄ± otomobilini sahil kenarÄ±na park etmeye Ã§alÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Murat G., bilinmeyen nedenle direksiyon hakimietini kaybetti. Bu sÄ±rada kontrolden Ã§Ä±kan otomobil denize dÃ¼ÅŸerken sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ise son anda kapÄ±yÄ± aÃ§arak kendini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±. Otomobil denize gÃ¶mÃ¼lÃ¼rken ihbar Ã¼zerine olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Otomobilin denizden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma devam ediyor.

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Fatihte yol kenarÄ±na park edilen otomobil denize dÃ¼ÅŸtÃ¼

Fatihte yol kenarÄ±na park edilen otomobil denize dÃ¼ÅŸtÃ¼

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#Fatih#Otomobil#Ayvansaray Caddesi

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