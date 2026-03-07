Fatih'te yaya geçinden geçerken minibüsün altında kaldı: O anlar kamerada

Haberin Devamı

Kaza, saat 12.45 sıralarında Seyyid Ömer Mahallesi Alyanak Sokak’ta meydana geldi. Geri manevra yapan 34 AN 8187 plakalı minibüs, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın aracın altında kalarak sürüklendi.

Minibüs sürücüsü çevredekilerin uyarıları üzerine durarak aracını ileriye aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'CİDDİ BİR ŞEKİLDE YERDE SÜRÜKLENDİ'

Esnaf Harun Özçelik, "Öğlen saat 12 civarıydı. Burada büyük bir araç vardı. İleri gidiyordu, yol kapalı olduğu için biraz geri alayım dedi. Yaşlı bir teyzemiz vardı. O teyzemiz de arabanın arkasından karşıya geçmek isterken arabanın altında ciddi bir şekilde yerde sürüklendi. O anda hemen biz buradan koştuk, sese istinaden koştuk. 112'yi aradık, elimizden geleni yardım etmeye çalıştık. Ambulans ekiplerimiz geldi, ondan sonra da alıp götürdüler. Duruma hakkında da bilinci yerindeydi. Sadece söylediği şu; “beni eve götürün, hastaneye götürmeyin."

Evini sorduk, adresini sorduk, telefon numarasını sorduk. Herhangi bir şekilde bilgisi yoktu. Sadece Silivrikapı’da oturduğunu söyledi. Biz de kimseye ulaşamadık. Sağ olsun ambulans ekiplerimiz, polis ekiplerimiz geldi. Olayla ilgilendiler ve hastane ye kaldırdılar. Şoför teyzeyi görmedi herhalde. Çünkü aracın boyu yüksek, teyzemiz biraz hem zayıf hem de kısa boylu. Bunu istinaden de araba geri geri gelirken görmedi. Zaten video kaydında da izleyeceğiniz üzere hemen aracın arkasından geçtiği için orada görülecek bir mesafesi yok" dedi.