Fatih'te yaşlı adamın telefonunu çalan şüpheliler kamerada

Olay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Dervişali Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa minibüsle gelen şüpheli 3 kişi, adres sorma bahanesiyle yol kenarında oturan Metin Özgöncü'nün yanına yaklaştı. Önce kimliği belirsiz bir kişi yaşlı adamla yol sorma bahanesiyle konuşup minibüse geri döndü. Onun ardından Özgöncü'nün yanına gelen kimliği belirsiz diğer şüpheli yaşlı adamın elindeki telefonu alarak minibüse bindi. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Olayın ardından 75 yaşındaki Metin Özgöncü fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Metin Özgöncü'nün felç geçirdiği belirlendi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Burada oturan adama adres soruyorlar. Adres bahanesiyle çıkıyorlar. Biri minibüsü çalıştırır halde tuttuğu sırada telefonu kapıp kaçıyorlar. Ama o sırada bu adam da kafayı taktığı için 75 yaşındaki adam damar tıkanıklığı sebebiyle felç kalıyor. Şu anda Şişli Etfal Hastanesi'nde yatıyor" diye konuştu.