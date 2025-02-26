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Fatih'te bir yankesici, gözaltına alınmamak için polislere sopayla saldırdı

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#Fatih#Yankesici#Polis
Fatihte bir yankesici, gözaltına alınmamak için polislere sopayla saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 14:38

Fatih'te daha önce defalarca yankesicilik yaptığı belirlenen E.Y., gözaltına alınmamak için polislere sopayla saldırdı. Bir polis memuru yaralanırken şüpheli, görevli memura mukavemet suçlarından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te kamera bulunmayan yerleri seçerek yankesicilik yapan bir şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tespit edilen şüphelinin izini süren polis ekipleri, İskenderpaşa Mahallesi'nde aynı eşkaldeki bir kişiyle tartıştığını gördüğü şüpheliyi gözaltına almak istedi. Polisle tartışan ve gözaltına alınmamak için direnen şüpheli sopayla polislere saldırdı. E.Y. olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken üst aramasında ele geçirilen cep telefonunun yankesicilik yaparak çaldığı belirlendi. Telefon sahibine teslim edilirken gözaltına alınan şüpheli ise yankesicilik ve görevli memura mukavemet suçlarından adliyeye sevk edildi.

Fatihte bir yankesici, gözaltına alınmamak için polislere sopayla saldırdı

Fatihte bir yankesici, gözaltına alınmamak için polislere sopayla saldırdı

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#Fatih#Yankesici#Polis

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