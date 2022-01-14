Fatih'te yangında can pazarı! Korku dolu anlar: Dakikalarca tutundu ama...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünya nefesini tuttu Fedi izliyor Şimdi ne yapacakDünya nefesini tuttu Fed'i izliyor! Şimdi ne yapacak?#FED Faiz Kararı
Fatih Terimin vedasındaki şifreler Son imza ne anlama geliyorFatih Terim'in vedasındaki şifreler! Son imza ne anlama geliyor?#Fatih Terim
Omicron PCR testlerini de etkiledi Ağızdan mı, burundan mı etkili | 3 SORU 3 YANITOmicron PCR testlerini de etkiledi! Ağızdan mı, burundan mı etkili? | 3 SORU 3 YANIT#Koronavirüs
Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi hizmete giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarTürkiye’nin ilk istihbarat gemisi hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı
Anıtkabirdeki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındılarAnıtkabir'deki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındılar#MSB
Milyonların gözü Mecliste Zam farkları ne zaman ödenecek İşte son durum...Milyonların gözü Meclis'te! Zam farkları ne zaman ödenecek? İşte son durum...#Memur
Neden hâlâ oynuyor 34 yaşına geldi Baba Djokovicin sözleri oğlunu bile utandırdı'Neden hâlâ oynuyor? 34 yaşına geldi' Baba Djokovic'in sözleri oğlunu bile utandırdı#Novak Djokovic
Sahte doçent için karar verildiSahte doçent için karar verildi!#Zehra Zulal Atalay Laçin
Bakan Nebatiden önemli enflasyon yorumu KDV düzenlemesi neler getirecekBakan Nebati'den önemli enflasyon yorumu! KDV düzenlemesi neler getirecek?#Nureddin Nebati
Hemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktıHemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktı!#Terör
Fatihte yangında can pazarı Korku dolu anlar: Dakikalarca tutundu ama...Fatih'te yangında can pazarı! Korku dolu anlar: Dakikalarca tutundu ama...#Yangın
Transparan Beren Partiye damga vurdu...Transparan Beren! Partiye damga vurdu...#Beren Saat
Oyunu açan şaşırdı, milyonların karşısına Ahmet Çalık mesajı çıktıOyunu açan şaşırdı, milyonların karşısına 'Ahmet Çalık' mesajı çıktı#Easports
Elon Muskın tweeti Dogecoini uçurdu İşte son durum...Elon Musk'ın tweeti Dogecoin'i uçurdu! İşte son durum...#Kripto Para
Buse Varolu çıldırtan olay Cipe binmekle insanlık olmuyorBuse Varol'u çıldırtan olay! 'Cipe binmekle insanlık olmuyor'#Buse Varol
HABERLERGündem Haberleri

Fatih'te yangında can pazarı! Korku dolu anlar: Dakikalarca tutundu ama...

#Yangın#Fatih#Kavga

İstanbul Fatih'te 5 katlı bir binanın kömürlüğünde yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kömürlükte yangın çıkarken binada oturan yabancı uyruklu bir kişi de pencereden sarkarak bir süre tutundu. Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Fatih Molla Gürani Mahallesi Kazgani Sadi Cami Sokak'taki 5 katlı bir binanın kömürlüğünde yabancı uyruklu iki grup arasında dün saat 23.30 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri kömürlükteki kullanılmayan eşyaları ateşe verdi. Yangın çıkaran kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken binayı duman kapladı. Yükselen dumanları gören bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle binada bulunan ve dumandan etkilenen yabancı uyruklu 3 kişi, itfaiye ekipleri ile çevredekiler tarafından binadan çıkarıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bu sırada yabancı uyruklu bir bina sakini de yangın nedeniyle panik yaparak üçüncü kat penceresinden sarktı. Sarkan kişiyi gören mahalle sakinleri battaniye açtı. Bir süre sonra mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen kişi ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Fatihte yangında can pazarı Korku dolu anlar: Dakikalarca tutundu ama...

Yaralı, sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının bir arkadaşı ise bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

Gözden Kaçmasın

Sahte doçent Zulal Atalay Laçin için karar verildiSahte doçent Zulal Atalay Laçin için karar verildi!Haberi Görüntüle

KAÇAN KİŞİLER ARANIYOR

Mahalle sakini Serhat Bulut, "Binanın kömürlüğünde yabancı uyruklular kendi aralarında kavga etmişler. Kavga sonucunda birisi kömürlüğü ateşe verdi. Binanın içini komple duman kapladı. Biz de hemen komşularımızı dışarı çıkardık. Yan otoparktan bir ses geldi hemen koştuk. Binanın dördüncü katında havalandırma vardı. Yangının verdiği panik ile yabancı uyruklu bir vatandaş kendini aşağı attı. Ayaklarında ve belinde kırıklar olduğunu söyledi ekipler, götürdüler" dedi.

Fatihte yangında can pazarı Korku dolu anlar: Dakikalarca tutundu ama...

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan ve binayı ateşe veren kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Fatih#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal