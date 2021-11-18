Fatih'te yangında can pazarı! Ekipler seferber oldu

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Fatih, Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki dairede gece 01.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Fatih itfaiye ekibi sevk edildi.

Dairede bulunan 3 kişi ve bir köpek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri sepetli merdiven uzatarak mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen kişiler sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri daha sonra yangına müdahale ederek, söndürdü.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.