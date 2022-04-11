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Fatih'te yangın paniği: Bodrum kattaki daire alev alev yandı

#Yangın#Fatih#İstanbul
Fatihte yangın paniği: Bodrum kattaki daire alev alev yandı

Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı dairede yaşayan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan daire ise çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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Yangın, Ali Kuşçu Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında çıktı. Darüşşafaka Ön Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri alevleri görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada dairede yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, vatandaşlar tarafından hemen dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.

Fatihte yangın paniği: Bodrum kattaki daire alev alev yandı

Polis ekipleri sokakta önlem alırken, sağlık ekipleri de daireden çıkarılan kişiye ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Yangın sonrası dairede büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Fatihte yangın paniği: Bodrum kattaki daire alev alev yandı

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#Yangın#Fatih#İstanbul

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