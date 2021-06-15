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Gündem
Hasan YILDIRIM Özgür EREN İSTANBUL DHA 
Haber Giriş: 15.06.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

Fatih'te yangın paniği

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Fatih'te yangın paniği

İstanbul'un Fatih ilçesinde atık kağıt depolanan iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih, Hoca Gıyasettin Mahallesi Divanefendi Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk binada saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şemsettin Molla Gürani Camii yanında bulunan ve atık kağıt depolanan binadan alevlerin çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Fatihte yangın paniği

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

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