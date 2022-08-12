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Fatih'te yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı

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#İstanbul#Fatih#PKK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 17:43

Fatih'te gözaltına alınan terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda yer alan Xalit Seydo Botan Gewer kod adlı Mehdi Mıhçı’nın, eylem için keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Fatih'te PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde özel kuvvetlerinin mensubu Mehdi Mıhçı sahte kimlikle yakalandı.

Fatihte yakalanan PKKlı Mehdi Mıhçının keşif görüntüleri ortaya çıktı

Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler" açıklamasında bulunmuştu.

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KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mıhçı’nın, eylem için keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kandilde bomba eğitimi veren Mıhçı’nın, polis ve askeri hedef aldığı ve saldırı öncesi keşif yaptığı öğrenildi. 

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Fatihte yakalanan PKKlı Mehdi Mıhçının keşif görüntüleri ortaya çıktı

Fatihte yakalanan PKKlı Mehdi Mıhçının keşif görüntüleri ortaya çıktı

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#İstanbul#Fatih#PKK

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