Fatih'te yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı

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Fatih'te PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde özel kuvvetlerinin mensubu Mehdi Mıhçı sahte kimlikle yakalandı.

Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler" açıklamasında bulunmuştu.

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KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mıhçı’nın, eylem için keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kandilde bomba eğitimi veren Mıhçı’nın, polis ve askeri hedef aldığı ve saldırı öncesi keşif yaptığı öğrenildi.

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