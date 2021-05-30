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Gündem
Murat SOLAK - Ersan SAN - Ömer ÇETİNASLAN / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 30.05.2021 - 12:04 | Son Güncelleme:

Fatih'te panik anları! Sokağa döküldüler

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Fatih'te panik anları! Sokağa döküldüler

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, dairede yabancı uyrukluların yaşadığı öğrenildi.

Yangın saat 10.00 sıralarında, Dervişali Mahallesi Arı Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Fatihte panik anları Sokağa döküldüler

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen daire kullanılamaz hale geldi.
Fatihte panik anları Sokağa döküldüler

Yangını gören İrfan Tekin, "Dumanlar çıktığını gördük. Hemen buraya geldik. Daha sonra itfaiye geldi, söndürdü. Yangın çıktığında evin içinde insanlar vardı. Koşuşuyorlardı ama aşağı indiler" dedi.
Fatihte panik anları Sokağa döküldüler

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